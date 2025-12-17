Ein Blick zurück ins Stuttgart der 60er: Ein Zeitzeuge erinnert sich an die Villa der Etzelstraße vor der Hausbesetzung, an Freundschaft, Unbeschwertheit und an einen Stuntman.
Oft sind es überraschende Zuschriften oder Fotos, die ein längst abgeschlossen geglaubtes Kapitel der Stadtgeschichte plötzlich in ein neues Licht tauchen. So geschehen nach unserem Artikel über die Etzelstraße 15 – jene markante Jugendstilvilla am Bopser, die 1971 zum Schauplatz der ersten Hausbesetzung Stuttgarts wurde, zum Politikum geriet und kurz darauf einem Abriss zum Opfer fiel, den viele bis heute als städtebauliches Fanal begreifen.