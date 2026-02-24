Stuttgart-Album über Breuninger: Breuninger feiert Jubiläum mit Überraschungen – und was ist mit dem Verkauf?

Vom Mineralbad bis zum Milliardenumsatz: Breuninger prägt die Stuttgarter DNA und feiert am Samstag 145 Jahre. Was ist geplant? Und wie steht es um den angeblichen Verkauf?
Wer anders ist, kommt voran. Dieser Maxime folgt die Warenhauskette von Anfang an. Heute schlägt Breuninger mit zuletzt 1,6 Milliarden Euro Umsatz und einem überdurchschnittlichen Online-Geschäft von 60 Prozent den Markt – steht also deutlich besser da als die Konkurrenz. Allein dies wäre in schwierigen Zeiten des Einzelhandels ein Grund zum Feiern.