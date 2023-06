Wo man früher in Stuttgart zum Baden ging

12 Grazien im Jahr 1952 im Mineralbad Berg Foto: /Wibke Wieczorek-Becker

Steigen die Temperaturen wie jetzt, wollen die Menschen abtauchen im kühlen Nass. Unser Stuttgart-Album zeigt, wohin die Menschen früher zum Baden gingen. Leserinnen und Leser erzählen dazu schöne Schwimmgeschichten von einst.









Als der Schwimmverein von Bad Cannstatt 1898 gegründet wurde, gingen die Mitglieder zum Trainieren in kein Bad – damals war es noch normal, in den Neckar zu springen. Heute braucht man schon ein stabiles Immunsystem, um den Fluss ohne Darmleiden zu verlassen. Geografisch mag es richtig sein, dass Stuttgart am Neckar liegt. Vom Gefühl aber hat sich der Fluss immer noch weiter von der Stadt entfernt.