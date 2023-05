Der goldene Hirsch auf der Kuppel ist ein Symbol für Kunst. Noch immer ist das Kunstgebäude, das am 8. Mai den 110. Geburtstag feiert, geschlossen. Wann ist die Sanierung beendet? Wie hat hier alles angefangen?

Stolz aufgerichtet steht er da, dreht anmutig den langen Hals zur Seite, sein Fell glänzt in der Sonne: Der goldene Hirsch auf der Kuppel des Kunstgebäudes ist seit 110 Jahren ein Wahrzeichen der Stadt und ein Symbol für Kunst. Bildhauer Ludwig Habich, einst Professor an der Kunstakademie, hat dem Wappentier von Württemberg zu einem hoch gelegenen Logenplatz verholfen. Schon von den Hügeln aus sieht man den Geweihträger und kann mit der Jubiläumssäule die City gut orten.

Bis zum zweiten Quartal 2024 soll alles fertig sein

Momentan schaut man auf eine Baustelle. Eigentlich hätte alles 2023 fertig sein sollen. Laut Finanzministerium ist der Probebetrieb des sanierten Kunstgebäudes nun für das erstes Quartal 2024 vorgesehen. Die Fertigstellung der Außenanlagen ist für das zweite Quartal 2024 geplant.

Lesen Sie auch

Der goldene Hirsch hat die Bomben des Kriegs mit der gesamten Kuppel überstanden, während das restliche Kunstgebäude zerstört worden ist. Von 1956 bis 1961 wurde es nach Plänen von Paul Bonatz und Günter Wilhelm wieder aufgebaut und um einen Neubau (den so genannten Viereckssaal) ergänzt. Habichs Wildtier konnte beobachten, wie in den 60ern eine Straße, quasi als Bypass zur Königstraße, durch den Schlossplatz führte und man hier parken konnte. In den 90ern durfte der Hirsch herunterschweben, weil man ihn neu vergoldet hat.

Hier befand sich das 1593 erbaute Lusthaus

Das Kunstgebäude war „ein Geschenk“ von König Wilhelm II. an die Stadt und ihre Künstlerinnen und Künstler. Der 1898 gegründete Künstlerbund, der dieses Jahr also seinen 125. Geburtstag feiert, bekam ein eigenes Domizil – seitdem ist das markante Gebäude ein zentraler Ort der Kunst. Auch wenn Stuttgart – anders als Tübingen, Düsseldorf oder Frankfurt – keine eigene Kunsthalle besitzt, hatte die Stadt mit dem Kunstgebäude zumindest einen Veranstaltungsort an zentraler Stelle, der für besondere Ausstellungen genutzt werden konnte.

Das Kunstgebäude hat einen fürwahr historischen Standort. Denn hier befand sich das 1593 erbaute Lusthaus, das als Ort höfischer Feste diente. 1750 ließ Herzog Carl Eugen von Württemberg es zum Opernhaus umbauen – daraus wurde das Hoftheater, das am 20. Januar 1902 nach einer Vorstellung von Wagners „Die Meistersinger von Nürnberg“ abbrannte.

Noch im Jahr des Brandes war das Interimstheater fertig

Die Ursache war ein elektrischer Kurzschluss. „Die zum Himmel lodernden Flammen“, schrieb der „Schwäbische Merkur“, „verkündeten die Nachricht von der Katastrophe.“ 260 Feuerwehrleute waren machtlos. Am nächsten Morgen war der Stolz von König Wilhelm II. eine Ruine. Bei dem Brand wurden die Überreste des Lusthauses (heute befinden die sich im Schlossgarten) freigelegt, auf dessen Kern das Hoftheater zurückgeht. Über 100 Jahre später gab’s erneut eine Überraschung: Bei der Sanierung des Kunstgebäudes sind im Oktober 2021 beim Aushub im Keller Reste des Lusthauses gefunden worden – damit hatte niemand gerechnet.

König Wilhelm II., ein Freund der Oper, hat nach der Zerstörung des Hoftheaters rasch gehandelt. In nur neun Monaten ließ der Monarch auf dem Platz des heutigen Landtags ein Interimstheater bauen – es wurde am 12. Oktober 1902 eröffnet, noch im Jahr des Brandes.

Der König sprach den nach dem Brand frei gewordenen Platz der Kunst zu. Von 1910 bis 1913 ist das Gebäude nach den Plänen des Architekten Theodor Fischer gebaut worden. Feierliche Eröffnung war am 8. Mai 1913. Über viele Jahren sorgte das Kunstgebäude regelmäßig für Schlagzeilen. Immer wieder gab es Krach. Bevor das neue Kunstmuseum eröffnet wurde, mussten sich der Württembergische Kunstverein Stuttgart und die Galerie der Stadt Stuttgart die Räume teilen. Das war nicht immer leicht.

Von 2013 bis 2016 tagte der Landtag im Kunstgebäude, weil nebenan das hohe Haus umgebaut worden ist. Es war nicht das erste Mal, dass der Hirsch über Parlamentarier wachte. 1920, nach dem Kapp-Putsch, diente das Gebäude als Tagungsort der Deutschen Nationalversammlung, die aus Berlin dorthin floh.

Künstlerbund feiert seinen 125. Geburtstag

Zu seinem 125. Geburtstag kann der Künstlerbund mit seinen 140 Mitgliedern in diesem Jahr nicht ins Kunstgebäude – und zeigt deshalb Kunst am Bauzaun für Kunstgenuss im Vorübergehen. Im Künstlerbund treffen sich Professoren der Akademie, Maler, Bildhauer, Musiker, Schauspieler, Tänzer und Literaten sowie Kunstfreunde und Förderer. Ihr Ziel ist es, ein „neutrales Forum zur Aussprache unter Künstlern aller Richtungen und Kapazitäten“ zu sein.

Junge Künstler, die noch um Anerkennung ringen, sollen eine Heimat finden – und die Älteren, die sich nicht mehr nach den Strömungen der Zeit richten, „sollen ein Gemeinschaftsgefühl erleben“. Der Künstlerbund will sein Café neu eröffnen – das Land will die Pacht dafür noch dieses Jahr ausschreiben. . Zum Jubiläum soll ein Katalog erschienen und die Geburtstagsfeier an einem anderen Ort stattfinden, der bisher noch nicht feststeht.

Diskutieren Sie mit unter www.facebook.com/Album.Stuttgart. Weitere Texte aus unserem Geschichtsprojekt finden Sie unter www.stuttgart-album.de