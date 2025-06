Ein Flugzeug der United States Air Force ist am Freitag am Stuttgarter Flughafen gelandet. Es gehört zu den leistungsfähigsten Transportflugzeugen der Welt – und hat eine Besonderheit.

Am vergangenen Freitag ist ein Militärflugzeug der United States Air Force (USAF) in Stuttgart gelandet. Wie Bilder, die unserer Redaktion zugeschickt wurden, zeigen, handelt es sich um eine Boeing C-17A Globemaster III.

Die Maschine zählt zu den leistungsfähigsten Transportflugzeugen der Welt. Nach Angaben der USAF kann das Flugzeug bis zu 77 Tonnen an Ladung wie etwa militärische Fahrzeuge oder Versorgungsgüter transportieren. Zudem sei die C-17 für den Abwurf von rund 100 Fallschirmjägern samt ihrer Ausrüstung ausgelegt.

Das Besondere an der C-17A laut USAF: Das Transportflugzeug lässt sich innerhalb kurzer Zeit in ein Lazarett- oder Versorgungsflugzeug umrüsten - etwa bei Einsatzlagen wie aktuell im Iran. Zudem sei es in der Lage, auch auf kurzen und schmalen Landebahnen zu landen.

C-17A war in Afghanistan im Einsatz

Die C-17A kam in der Vergangenheit bereits in zahlreichen Krisenregionen zum Einsatz, etwa in Afghanistan oder Syrien. Aktuelle Einsätze der C-17A über dem Iran sind bislang nicht bekannt. Bei der Bombardierung der iranischen Atomanlagen kamen B-2-Bomber zum Einsatz.

Wie groß der Laderaum einer C-17A ist, zeigt der Vergleich mit einem Menschen. Foto: imago images/Scanpix

Warum das Flugzeug am Freitag in Stuttgart landete und was es transportierte, ist unklar. Eine entsprechende Anfrage unserer Zeitung ließ die US Army Garrison Stuttgart unbeantwortet – wie schon bei vergangenen Starts und Landungen von verschiedenen US-Militärflugzeugen in Stuttgart.

Fakt ist: die US-Europakommandostelle, offiziell das United States European Command (EUCOM), hat ihren Hauptsitz in Stuttgart. Sie unterhält einsatzbereite Streitkräfte, um Militäroperationen allein oder in Zusammenarbeit mit Partnerländern durchzuführen.