Die Polizei sucht nach einem Angriff auf einen 19-Jährigen in Stuttgart nach Zeugen.

In der Nähe des Berliner Platzes greifen in der Nacht auf Sonntag mehrere Teenager einen 19-Jährigen an. Der junge Mann wird verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.











Ein 19-Jähriger ist in Stuttgart von einer Gruppe Jugendlicher brutal zusammengeschlagen und getreten worden. Die Polizei geht davon aus, dass die Angreifer zu acht waren. Der Mann sei mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in eine Klinik gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag.