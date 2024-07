Stuttgart: 80-Jährige stürzt in Stadtbahn – Polizei sucht Zeugen

may 09.07.2024 - 11:43 Uhr

80-Jährige stürzt in Stadtbahn – Polizei sucht Zeugen

1 Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/David Inderlied

Eine Stadtbahn muss in Stuttgart-Mühlhausen abrupt stark bremsen. Dabei stürzt eine Seniorin und verletzt sich leicht.











Link kopiert



Bei einer starken Bremsung einer Stadtbahn am Montagnachmittag in Stuttgart-Mühlhausen ist eine 80-Jährige gestürzt und hat sich leicht verletzt. Die Stadtbahn der Linie U 12 war gegen 15.30 Uhr in Richtung Aldinger Straße unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Kurz vor der Haltestelle Auwiesen habe die 52-jährige Stadtbahnfahrerin stark abbremsen müssen, da offenbar ein Fahrradfahrer von links den Bahnübergang überqueren wollte. Daraufhin stürzte die Seniorin laut der Polizei und zog sich leichte Verletzungen zu.