Stuttgart 5000 Demonstranten gegen türkische Syrien-Offensive

Von red/lsw 03. Februar 2018 - 16:22 Uhr

Auf dem Schlossplatz in Stuttgart fand am Samstag eine größere Demonstration statt (Symbolbild). Foto: dpa

Die türkische Syrien-Offensive hat auch in Stuttgart zahlreiche Menschen zu einer Gegendemonstration auf den Schlossplatz gerufen. Darunter waren auch viele Kurden.

Stuttgart - Tausende Menschen, darunter viele Kurden, haben am Samstag im Südwesten gegen die Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien protestiert. In Stuttgart kamen rund 5000 Menschen auf dem Schlossplatz zusammen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Es blieb ihm zufolge aber „absolut friedlich“.

In Friedrichshafen am Bodensee gab es indes eine türkische Gegendemonstration. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich daran rund 500 Menschen. Auch dort blieb es zunächst ruhig.

Ziel der Türkei ist es, die syrische Kurden-Miliz YPG aus der kurdischen Enklave Afrin nahe der eigenen Grenze zu vertreiben. Die Regierung in Ankara stuft die YPG als verlängerten Arm der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und damit ebenfalls als Terrororganisation ein. Für die USA und andere westliche Staaten war die Gruppe hingegen in den vergangenen Jahren ein entscheidender Verbündeter im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS).