Stuttgart: 46-Jährige sexuell belästigt – Exhibitionist onaniert im Auto

Ein Mann soll aus dem Auto in Stuttgart-Obertürkheim eine Frau herbeigewinkt haben. Als sie an das Fahrzeug tritt, sieht sie, dass der Mann offenbar onaniert. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein Exhibitionist soll am Montagnachmittag in der Augsburger Straße in Stuttgart-Obertürkheim eine 46-Jährige sexuell belästigt haben. Die Frau war gegen 16 Uhr mit ihrem Hund auf dem Gehweg in Richtung Ortskern Obertürkheim unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Der mutmaßliche Täter soll aus einem dunklen Kleinwagen mit Göppinger Zulassung herausgerufen und die 46-Jährige auf Höhe der Hausnummer 570 zu sich gewunken haben.