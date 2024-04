1 Gegen den verhaltensauffälligen Mann aus Reutlingen wird nun wegen eines Vorfalls am Stuttgarter Hauptbahnhof ermittelt. (Archivbild) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Am Freitagmorgen randaliert ein 43-Jähriger in einem Zug. Am Stuttgarter Hauptbahnhof muss er aussteigen und versuchte, einen Polizisten zu bespucken.











Nachdem er in einem IRE zuvor randaliert hatte, versuchte ein 43-Jähriger laut der Bundespolizei, am Freitagmorgen einen Bundespolizisten am Stuttgarter Hauptbahnhof zu bespucken.