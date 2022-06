1 Die Polizei bittet im Falle einer mutmaßlichen sexuellen Belästigung um Hinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Er soll zwei Frauen an einer Haltestelle in Stuttgart sexuell belästigt – eine von ihnen auch noch geschlagen haben. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu der Tat.















Link kopiert

Ein 41-Jähriger soll zwei Frauen in Stuttgart-Mitte sexuell belästigt haben. Laut Angaben der Polizei haben die Beamten den mutmaßlichen Täter an der S-Bahnhaltestelle Stadtmitte am Dienstag vorläufig festgenommen.

Eine der Frauen soll der 41-Jährige sogar geschlagen haben. Ein Zeuge habe beobachtet, wie der Mann die Frauen sexuell belästigte – und zwar gegen 18.15 Uhr am Informationsstand an der Haltestelle, wie die Beamten am Mittwoch weiter mitteilten.

Dann verlor der Zeuge den 41 Jahre alten Tatverdächtigen zunächst aus den Augen, entdeckte ihn aber gegen 19.20 Uhr in der Rotebühlstraße wieder und alarmierte die Polizei. Die Beamten bitten Zeugen und insbesondere die beiden jungen Frauen, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.