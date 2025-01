Stuttgart: 36-Jährige klaut Kleidung in Laden und würgt Mitarbeiterin

1 Die Polizei hat am Montag eine 36-Jährige vorläufig festgenommen (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa/Soeren Stache

Eine 36-Jährige stiehlt in einem Laden in Stuttgart offenbar Kleidung und einen Rucksack. Als eine Mitarbeiterin sie anspricht, würgt sie diese.











Eine 36-Jährige hat am Montag in einem Bekleidungsgeschäft an der Kronenstraße in Stuttgart offenbar Kleidung und einen Rucksack gestohlen sowie eine Mitarbeiterin gewürgt. Die Frau betrat laut Angaben der Polizei gegen 15.30 Uhr den Verkaufsraum und nahm mutmaßlich mehrere Kleidungsstücke und einen Rucksack im Wert von rund 50 Euro an sich. Anschließend soll sie ohne zu bezahlen in Richtung Ausgang gegangen sein.