36-jährige Frau greift Reisende in der S-Bahn an

1 Die 36 Jahre alte Frau wurde von der Polizei am Hauptbahnhof Stuttgart festgenommen. (Symbolbild) Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Eine 36 Jahre alte Frau ist am Mittwochabend in der S2 Richtung Stuttgarter Hauptbahnhof gegen andere Reisende handgreiflich geworden. Sie schlug einem 33-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und beleidigte eine 58-jährige Frau massiv.











Am Mittwochabend hat eine 36 Jahre alte Frau in der S-Bahnlinie 2 in Richtung Stuttgart Hauptbahnhof laut Polizei einen Mann attackiert und zwei weitere Reisende beleidigt. Bisherigen polizeilichen Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 20 Uhr in der S-Bahn zwischen dem Haltepunkt Nürnberger Straße und dem Hauptbahnhof Stuttgart.