1 Die Polizei ermittelt: Unbekannte haben Autos in Stuttgart zerkratzt. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Schreck für viele Autobesitzer in Stuttgart: Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzen Unbekannte Täter 32 Fahrzeuge. Die Hintergründe.















Stuttgart - Unbekannte haben in Stuttgart mit einem spitzen Gegenstand 32 Fahrzeuge zerkratzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, meldete sich ein 35 Jahre alter Fahrzeugbesitzer, nachdem er am Samstagmorgen Kratzspuren an seinem Auto entdeckt hatte.

Die Beamten fanden in umliegenden Straßen 32 Fahrzeuge, die auf gleiche Weise beschädigt wurden. Der Sachschaden war zunächst unklar.