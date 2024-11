Im Stuttgarter Stadtbezirk Birkach zerkratzen Unbekannte in der Nacht zum Montag 29 Autos; teilweise zerstören sie auch Außenspiegel. Die Polizei ermittelt.

Laut Polizeimitteilung bemerkte ein Besitzer am Montag um 8.15 Uhr, dass in der Birkheckenstraße und in der Grüninger Straße mehrere Autos mit Kratzern und zerschlagenen Außenspiegeln standen. Daraufhin alarmierte er die Polizei.

Die Schadenshöhe sei derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei bittet sowohl Zeugen als auch Geschädigte, sich telefonisch unter 0711/8990-3400 beim Polizeirevier 4 in der Balinger Straße zu melden.