1 Die Polizei nahm einen 25-Jährigen vorläufig fest. (Symbolbild) Foto: dpa/Peter Kneffel

Ein 25-Jähriger bezahlt am Samstag in einer Diskothek in Stuttgart-Mitte offenbar mit Falschgeld. Ein paar Tage später wird er von Polizeibeamten vorläufig festgenommen.











Link kopiert



Die Polizei hat am Dienstag einen 25-Jährigen in Stuttgart-Mitte festgenommen, der offenbar mit Falschgeld bezahlt hat. Der 25-Jährige soll der Polizei zufolge am Samstag in einer Diskothek an der Friedrichstraße mit einem gefälschten 20-Euro-Schein bezahlt haben.