Stuttgart 21: Was hat Grün-Schwarz mit der Gäubahn vor?

Der Koalitionsvertrag befasst sich in einer Passage mit der Zukunft der Gäubahnstrecke. Doch darüber, wie die Zeilen zu interpretieren sein, gehen die Ansichten weit auseinander.
Nach zähem Ringen haben sich Grüne und CDU auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. An den darin enthaltenen Passagen zur Gäubahn regt sich in Teilen Kritik. Die Landeshauptstadt und der Verband Region Stuttgart, die in Sachen Städtebau auf den heutigen Gleisflächen und neuer S-Bahnhaltestelle Rosenstein ein Interesse an möglichst verbindlichen Aussagen haben dürften, warten weiterhin auf einen konkreten Zeitplan der Deutschen Bahn. Unterschiedliche Akteure versuchen sich an der Auslegung des Papiers im Hinblick auf die Gäubahn und kommen auf recht unterschiedliche Aussagen.