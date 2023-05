1 Die von der Bahn beauftragten Firmen bereiten derzeit unter anderem die Baustraßen vor, wie hier nahe der Messe. Foto: Archiv Thomas Krämer

Langsam aber sicher erreicht das Großprojekt Stuttgart 21 die Gegend rund um den Flughafen. Wir erklären, was in absehbarer Zeit auf Autofahrer, Radler und Fußgänger zukommt.









Filder - Die Bahn steht auf der Filderebene in den Startlöchern, um mit dem Projekt Stuttgart 21 loszulegen. Und sogar etwas mehr als das. Das sieht jeder, der zurzeit nördlich der Landesmesse und des Flughafens unterwegs ist. So stehen zum Beispiel Bagger auf den Äckern, Lastwagen sind unterwegs, und rund um die Autobahnauffahrt bei Plieningen wird geschafft. So richtig anfangen kann die Deutsche Bahn auf den Fildern allerdings noch nicht, derzeit warten alle auf einen Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig zu Klagen von Naturschützern wegen des Großprojekts rund um den Stuttgarter Flughafen.