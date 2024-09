Stuttgart 21: Südeingang des Bahnhofs nimmt Gestalt an

Südeingang des Bahnhofs nimmt Gestalt an

12 Die künftige Eingangskuppel am Südende des Bahnhofs wächst in die Höhe, 36 Stahlelemente werden verbaut. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Neben dem Planetarium beginnt der künftige Südeingang des neuen Stuttgart-21-Bahnhofs in die Höhe zu wachsen. Wie so vieles bei dem Projekt, ist auch das eine herausfordernde Puzzlearbeit.











Das Konstrukt aus weißen Stahlstreben, das sich, einen Buckel zum Schlossgarten machend, an der B 14 in die Höhe reckt, weckt die Neugier der Passanten, die die Stuttgart-21-Baustelle auf dem eingezäunten Weg zwischen dem Ferdinand-Leitner-Steg und dem Planetarium passieren. Immer wieder bleibt jemand stehen und betrachtet ausführlich, was da aus dem Untergrund emporwächst.