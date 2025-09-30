Stuttgart 21: Schwarzer Donnerstag: Chaos im Schlossgarten – Wie ein Reporter plötzlich zum Hilfssanitäter wird

Vor 15 Jahren eskaliert der Kampf um Stuttgart 21 – ein Schwarzer Donnerstag mit zahlreichen Verletzten. Wir finden hautnah heraus: Die Polizei hat den Rettungsdienst vergessen.
Hustende, heulende, durchnässte Menschen sammeln sich im Biergarten im Mittleren Schlossgarten. Manche hocken apathisch herum, manche lassen sich verzweifelt Wasser aus Plastikflaschen in die Augen schütten. Der Kollege hat Recht gehabt, als er mittags aus dem Park anrief und dringend Verstärkung aus der Redaktion anforderte. Am 30. September 2010 gerät ein Polizeieinsatz, der eine Baumfällaktion für das Bahnprojekt Stuttgart 21 vorbereiten sollte, völlig außer Kontrolle.