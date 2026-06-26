Stuttgart 21: „Schmerzhaft und ernüchternd“ - Bahnchefin Palla zieht S-21-Bilanz

Der Durchgangsbahnhof von Stuttgart 21 wird frühestens 2031 fertig, die Projektkosten klettern auf mehr als 14,5 Milliarden Euro.
In bisher nie dagewesener Offenheit hat Bahnchefin Evelyn Palla Fehler der Deutschen Bahn bei der Umsetzung von Stuttgart 21 eingeräumt. Gleichzeitig bekannte sie sich nach der Lenkungskreissitzung der Projektpartner zum Projekt, das die Bahn in vollem Umfang, der vereinbart gewesen ist, umsetzen werde. Bei den weiteren Baumaßnahmen sollten aber verstärkt die Fahrgäste in den Fokus genommen werden. „Die Reisenden sollen immer an allererster Stelle stehen. Es darf sich nicht so anfühlen wie die letzten Jahre“, sagte sie nach der Sitzung am Flughafen.