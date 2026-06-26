Stuttgart 21: „Schmerzhaft und ernüchternd“ - Bahnchefin Palla zieht S-21-Bilanz

Der Durchgangsbahnhof von Stuttgart 21 wird frühestens 2031 fertig, die Projektkosten klettern auf mehr als 14,5 Milliarden Euro.

In bisher nie dagewesener Offenheit hat Bahnchefin Evelyn Palla Fehler der Deutschen Bahn bei der Umsetzung von Stuttgart 21 eingeräumt. Gleichzeitig bekannte sie sich nach der Lenkungskreissitzung der Projektpartner zum Projekt, das die Bahn in vollem Umfang, der vereinbart gewesen ist, umsetzen werde. Bei den weiteren Baumaßnahmen sollten aber verstärkt die Fahrgäste in den Fokus genommen werden. „Die Reisenden sollen immer an allererster Stelle stehen. Es darf sich nicht so anfühlen wie die letzten Jahre“, sagte sie nach der Sitzung am Flughafen.

Das Projekt ist in einer schweren Krise. Palla bestätigte nun offiziell den bereits zuvor bekannt gewordenen neuen Terminplan. Die Bahn strebt folgende Etappen bei der Inbetriebnahme von Stuttgart 21 an. Von Ende 2027 an sollen die weiten Wege am Hauptbahnhof verkürzt werden. Reisende gelangen dann durch den sanierten Bonatzbau und über das Dach den neuen Bahnhofs zu den Gleisen im Kopfbahnhof. Drei Jahre später sollen erste Züge am Flughafenbahnhof halten, der dann aber vorübergehend lediglich aus Richtung Ulm und Tübingen zu erreichen sein wird.

Im Dezember 2031 erfolgt die Eröffnung des Durchgangsbahnhofs, ein halbes Jahr später die neue S-Bahnhaltestelle Rosenstein und die digitalisierte Stammstrecke. Zeitgleich soll der letzte Zug aus dem Kopfbahnhof fahren. Im Dezember 2033 schließlich soll der Pfaffensteigtunnel zwischen dem Flughafen Stuttgart und Böblingen in Betrieb gehen und die Gäubahn an die Infrastruktur von Stuttgart 21 anschließen. Die Verzögerung hat ihren Preis: die Kostenprognose steigt auf 14,503 Milliarden Euro.

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„Heute machen wir reinen Tisch“, sagte Palla und erinnerte daran, dass sie damit ihre Zusage vom Dezember 2025 einlöse, als sie an gleicher Stelle maximale Transparenz und eine lückenlose Aufklärung versprochen habe. „Das ist manchmal schmerzhaft und frustrierend. Die Ergebnisse der Revision sind sehr ernüchternd ausgefallen“, sagte Palla.

Stuttgart-21-Kritiker haben am Stuttgarter Flughafen im Umfeld der Lenkungskreissitzung protestiert. Foto: Max Kovalenko

Ministerpräsident Cem Özdemir bekannte unter Verwendung eines bekannten Slogans der im Terminal demonstrierenden S-21-Kritiker, dass er auch „lieber oben geblieben“ wäre. Doch das Thema sei durch. „Der Käs isch gessa“, wiederholte er einen Satz, den schon sein Vorgänger Winfried Kretschmann in diesem Zusammenhang bemüht hatte. Er dankte Palla für deren Offenheit, „die wir uns schon von Ihren Vorgängern gewünscht hätten“. Die Verschiebung sei verheerend für Bahnfahrgäste aber auch für den Wirtschaftsstandort.

Nopper: S-21-Verzögerung ist schwerer Schlag für die Stadt

OB Frank Nopper nannte den neuen Terminplan einen „höchst schmerzhaften Schlag für die Landeshauptstadt“. Auf der Habenseite verbuchte er die Aussicht auf kürzere Wege am Bahnhof und will dabei der Deutschen Bahn vertrauen. Evelyn Palla habe glaubhaft versichert, dass die DB „nicht mehr mehr verspricht, als sie halten kann“. Die Verschiebung verzögere auch den geplanten Städtebau, an dem Nopper trotz prekärer Kassenlage des Rathauses nicht verzichten will.

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Für Regionalpräsident Rainer Wieland bleibt die stockende Digitalisierung, für die die Region eigens S-Bahnzüge hat ertüchtigen lassen, ein Ärgernis. Er nahm die Chefetage der DB-Infrastruktursparte Infrago ins Visier. Dort hintertreibe man vorsätzlich das was der Bund als Eigner wolle. Wieland schlug aber auch versöhnliche Töne an: „Der wichtigste Satz heute war, dass es sich für die Fahrgäste besser anfühlen soll als in der Vergangenheit.“