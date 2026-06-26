Die Folgen der neuesten Verschiebung von Stuttgart 21 für die, die jeden Tag auf die Bahn angewiesen sind, sind erheblich. Wir beantworten die wichtigsten Fragen für Pendler.
Alle Zeichen deuten darauf hin, dass die Eröffnung von Stuttgart 21 auf 2031 verschoben werden soll – wenn der neue Tiefbahnhof bis dahin funktioniert. Am Freitag, 26. Juni, tritt der Lenkungskreis zusammen. Dort will Bahn-Chefin Evelyn Palla die Projektpartner Stadt und Region Stuttgart sowie das Land über Hintergründe und Planungen informieren.