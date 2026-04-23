Sechs Jahre stand der Interimsbau vor dem Bonatzbau bereit – gewartet hat dort nie ein Reisender. Nun wird er abgebaut, zugleich schrumpfen die Warteflächen am Gleis 1.
Wer am Stuttgarter Hauptbahnhof auf seinen Zug wartet, muss sich umstellen: Die Deutsche Bahn verändert die Wartemöglichkeiten vor Ort. Kurios dabei: ein Interimsgebäude auf dem Kurt-Georg-Kiesinger-Platz vor dem Nordeingang des gesperrten Bonatzbaus, das auch als Wartesaal hätte dienen sollen, wird nach sechs Jahren wieder abgebaut. Gewartet hat dort nie ein Reisender.