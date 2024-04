Kritiker: S 21 wird nicht in Betrieb gehen

1 Stuttgart-21-Kritiker schüren Zweifel an der Sicherheit in den langen Bahntunneln des Projekts. Sie glauben nicht an eine Inbetriebnahme. Foto: Imago/Arnulf / Hettrich

Gegner des Milliardenvorhabens Stuttgart 21 sehen bis heute ungeklärte Fragen beim Brandschutz. Sie werfen der Aufsichtsbehörde Untätigkeit vor und prognostizieren, dass der neue Bahnhof und die vielen Tunnelkilometer nicht in Betrieb gehen können.











Wann Stuttgart 21 in Betrieb geht, ist nach wie vor offen. Zum bisher anvisierten Termin im Dezember 2025 ist lediglich eine Teilinbetriebnahme möglich, es gibt Stimmen, die dann lieber noch ein Jahr warten, bevor es zu Provisorien kommt. Die S-21-Kritiker vom Aktionsbündnis gegen das Projekt, von den Ingenieuren 22 und von der Infoplattform Wikireal, bringen nun eine neue Variante ins Spiel: „Kein Zug wird fahren“, prognostizieren sie. Stuttgart 21 könne in der nun realisierten Form überhaupt nicht in Betrieb gehen.