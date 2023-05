7 Von Dezember 2025 an sollen nach Voraussagen der Deutschen Bahn Züge durch den neueinhalb Kilometer langen Fildertunnel fahren. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Auf einer Strecke von fast zehn Kilometern verbindet der Fildertunnel die Innenstadt von Stuttgart mit dem Flughafen und der Messe. 2025 sollen dort Züge fahren. Noch ist Zeit für Besuche unter Tage.









Wenn die Deutsche Bahn Recht behält, donnern in gut 30 Monaten dort Züge mit 250 Kilometer in der Stunde durch, wo sich am Wochenende Leserinnen und Leser unserer Zeitung exklusive Einblicke in den Fildertunnel verschafft haben.