Hinter einer großen Schalung aus Stahl wird der letzte Abschnitt eines Stuttgart-21-Tunnels im Talkessel betoniert. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Das große Graben im Untergrund für Stuttgart 21 nähert sich dem Ende. Im Talkessel wurde nun der letzte Tunnelmeter betoniert, am Flughafen ist eine von zwei Tunnelröhren durchgeschlagen worden. Aber es bleibt noch viel zu tun.









Das war eine lange Nacht für die Tunnelbauer irgendwo im Untergrund unter Obertürkheim. Kurz vor 19 Uhr am Dienstagabend rollt der erste Betonmischer in die Tunnelröhre und bringt den Baustoff an die Stelle, an der er eingebaut wird und die Tunnelinnenwand bildet. Zehn Stunden lang rollt Betonmischer auf Betonmischer heran. Zwölf Meter Tunnelstrecke wollen betoniert werden, zwischen 130 und 135 Kubikmeter des Baumaterials sind dafür nötig. Erst in den frühen Morgenstunden ist die Arbeit getan.