Stuttgart-21-Baustelle: Neue Wege: So kommen Reisende zu den Gleisen am Hauptbahnhof

1 Die Bahn versucht durch umfangreiche Beschilderung die neue Wegeführung zu erläutern. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Von Mittwoch an gibt es eine neue Wegeführung für Bahnpassagiere im Bereich des LBBW-Gebäudes. An der kritisierten Länge der Wege zu den Zügen im Stuttgarter Hauptbahnhof ändert sich indes nichts.











Link kopiert



Die Deutsche Bahn versucht die Ströme von Pendlern und Fernreisenden am Stuttgarter Hauptbahnhof in geordnetere Bahnen zu lenken. Der vielfach als zu lang und damit zu beschwerlich kritisierte Weg zu den Gleisen um die Stuttgart-21-Baugrube herum wird von diesem Mittwoch an so modifiziert, dass sich im Bereich des LBBW-Gebäudes An- und Abreisende nicht mehr in die Quere kommen. Dazu richtet die Bahn einen neuen Weg ein, der nur in eine Richtung beschritten werden darf.