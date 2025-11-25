Stuttgart 21 am Neckar: Park auf der alten Eisenbahnbrücke, Radweg in den Schlossgarten

Die heutige Eisenbahnbrücke über den Neckar könnte nach Inbetriebnahme von Stuttgart 21 zu einem Höhenpark samt Rad- und Fußverbindung werden. Eine Studie zeigt Chancen und Hindernisse.
Die High Line in New York zieht jährlich mehr als sieben Millionen Besucher an. Seit der Eröffnung 2009 hat sich der 2,3 Kilometer lange Park auf einer erhöhten, stillgelegten Bahnstrecke zu einem weltbekannten Wahrzeichen entwickelt. Das wird sich in Stuttgart wohl kaum wiederholen lassen, dennoch könnte auch in der Landeshauptstadt ein ähnliches Projekt realisiert werden. Nach der Inbetriebnahme von Stuttgart 21 – wann auch immer das nach der erneuten Verschiebung auf unbestimmte Zeit der Fall sein wird – wird die alte Eisenbahnbrücke über den Neckar überflüssig. Die Züge rollen dann über die benachbarte neue Brücke. Eine Machbarkeitsstudie der Stadt zeigt, wie die bisherige Brücke in einen Park und der dann stillgelegte Eisenbahntunnel unter dem Rosenstein als Rad- und Fußverbindung zwischen Bad Cannstatt und der Innenstadt umgewandelt werden kann.