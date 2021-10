20-Jährige in Club vergewaltigt – Polizei nimmt Verdächtigen fest

Eine 20-Jährige wird in der Toilette eines Stuttgarter Clubs vergewaltigt. Tage später nimmt die Polizei einen gleichaltrigen Tatverdächtigen fest.















Stuttgart - Ein 20 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Samstag, 2. Oktober, eine gleichaltrige Frau in einem Stuttgarter Club vergewaltigt zu haben. Polizeibeamte konnten den Verdächtigen am Mittwoch festnehmen.

Wie die Polizei berichtet, soll der 20-Jährige die junge Frau gegen 3 Uhr morgen unter einem Vorwand in die Toilette des Clubs gelockt und sie dort vergewaltigt haben. Polizeiliche Ermittlungen führten auf die Spur des 20-Jährigen. Der Tatverdächtige wurde am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und den Mann in ein Gefängnis schickte.

Am 11. Oktober soll ein Unbekannter in Stuttgart-Mitte eine 16-Jährige vergewaltigt haben, in diesem Fall sucht die Polizei noch nach dem Täter.