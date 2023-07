11 Die Angriffe zerstören die Bahnsteigüberdachungen und Züge. Foto: Bardua/Stadtarchiv Stuttgart

Am 22. November 1942 fliegt die Royal Air Force den ersten schweren Luftangriff auf Stuttgart. Getroffen werden die Fildervororte und der Hauptbahnhof. Und nur eine glückliche Fügung führt dazu, dass nicht mehr als 28 Opfer zu beklagen sind.









Stuttgart - Im Jahr 1942 befindet sich Deutschland im dritten Jahr im Krieg. An vielen Fronten stößt die Wehrmacht auf erbitterten Widerstand. Militärisch wendet sich die Lage. Das bekommt auch Stuttgart zu spüren. Im Mai 1942 erreichen erstmals größere britische Bombergeschwader die Stadt, richten aber noch vergleichsweise wenig Schaden an. Doch in der Nacht des Totensonntags, am 22. November 1942, ist das anders: Der „erste schwere Schlag des britischen Bomberkommandos trifft Stuttgart“, schreibt Heinz Bardua in seinem Standardwerk über den Luftkrieg von 1939 bis 1945.