Stuttgart: 17-Jähriger stiehlt Bargeld in ICE und wird aggressiv gegenüber der Polizei

Gedenkveranstaltungen in Stuttgart Erinnern an die Nazi-Opfer

Tage des Gedenkens an die Opfer der NS-Diktatur: Am 27. Januar ist der internationale Holocaust-Gedenktag. An diesem Tag vor 80 Jahren wurde das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz befreit. Bereits an diesem Wochenende finden in Stuttgart dazu Veranstaltungen statt. Ein Überblick.