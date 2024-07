Stuttgart: 17-Jähriger in Toilette sexuell belästigt – Polizei sucht Zeugen

1 Der Vorfall soll sich in einer öffentlichen Toilette in der Klett-Passage ereignet haben (Archivbild). Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Ein 17-Jähriger benutzt eine öffentliche Toilette in der Klett-Passage. Ein 36-Jähriger öffnet offenbar die Kabinentür und belästigt den Jugendlichen sexuell.











Polizeibeamte haben in der Nacht zum Samstag in Stuttgart einen 36-Jährigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, einen 17-Jährigen in der Klett-Passage sexuell belästigt zu haben. Der 17-Jährige nutzte laut den Angaben der Polizei gegen 00.30 Uhr eine öffentliche Toilette in der Klett-Passage, als der 36-Jährige die nicht verschließbare Kabinentür geöffnet und ihn an der Hüfte berührt haben soll.