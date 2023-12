Stuttgart-Bad Cannstatt: Explosion in Wohngebäude

8 Ein Foto zeigt Trümmerteile in einem Vorgarten. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Bad Cannstatt wird eine Person verletzt. Ein Feuer erlischt von selbst. Was bisher bekannt ist:











Link kopiert



In einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Bad Cannstatt hat es in der Nacht zum Donnerstag eine Explosion gegeben. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 2.15 Uhr in der Reichenbacherstraße ereignet. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, lagen Trümmer- und Fassadenteile im Hinterhof des Gebäudes. Die Explosion im dritten Obergeschoss hatte Teile des Hauses stark beschädigt. Die Ursache der Explosion ist bisher nicht bekannt.