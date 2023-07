1 Baugerüste sind unfallträchtiger Arbeitsplatz, vor allem, wenn schwarze Schafe im Gewerbe sich nicht um ausreichende Sicherung kümmern. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Ein junger Hilfsarbeiter stürzt in Asperg von einem nicht fachgerecht gesicherten Baugerüst und trägt schwerste Verletzungen davon. Der Geschäftsführer des Böblinger Unternehmens musste sich jetzt vor dem Gericht verantworten.









Asperg - Weinend und den Kopf auf den Zeugentisch gelegt: So saß der 25-jährige Mann, der am 20. Mai 2019 einen folgenschweren Unfall hatte, am Montagmorgen im Gerichtssaal. Von der Richterin nach den psychischen Folgen des Unglücks befragt, konnte er zunächst nicht weitersprechen. Nach einer kurzen Pause berichtete er aber von einer schweren Depression, deretwegen er nach einem sechswöchigen Aufenthalt in einer Spezialklinik nun seit mittlerweile einem Jahr ambulant bei einem Psychiater in Behandlung sei.