Nur eine Woche vor den Olympischen Spielen in Milano-Cortina ist Ski-Legende Lindsey Vonn bei einem Weltcup-Rennen in der Schweiz schwer gestürzt. Die 41-Jährige wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen - nun bangen Fans und Team um ihre Olympia-Träume.
Es sollte der letzte Feinschliff vor Olympia werden - stattdessen endete der Weltcup in Crans-Montana für Lindsey Vonn (41) mit einer bangen Hubschrauber-Fahrt über die Schweizer Alpen. Die US-Amerikanerin stürzte am Freitag bei der Abfahrt schwer und humpelte anschließend sichtlich angeschlagen von der Piste.