Sturz des syrischen Regimes: Wie Syrer in Deutschland auf den Sturz von Assad blicken

1 Familie Hentayeh lebt seit 2016 in Weil der Stadt. Foto: Simon Granville

Der Sturz des syrischen Diktators Baschar al-Assad bewegt Syrerinnen und Syrer auf der ganzen Welt. Zu Besuch bei Familie Hentayeh aus Weil der Stadt – die erzählt, wie sie die Lage in ihrer Heimat einschätzt und was das für ihren Aufenthaltsstatus bedeutet.











Kurz nachdem bekannt wurde, dass der syrische Diktator Baschar al-Assad gestürzt sei, gingen die Menschen auch in Deutschland auf die Straße und haben gefeiert. So auch das Ehepaar Shadi und Nesrin Hentayeh aus Weil der Stadt. Beim arabischen Frühstück erzählen sie, wie sie von den Nachrichten aus Syrien erfahren haben, was das für ihren Aufenthaltsstatus bedeutet und wie sie die Situation in ihrem Heimatland einschätzen.