Sturz bei Olympia-Abfahrt: Lindsey Vonn musste offenbar zweites Mal operiert werden

Nach ihrem schweren Sturz bei der Olympia-Abfahrt in Cortina d'Ampezzo musste sich Lindsey Vonn einem Medienbericht zufolge auch noch einem zweiten Eingriff unterziehen. Beide Operationen sollen dazu gedient haben, das gebrochene Bein zu stabilisieren. Ein Statement der Klinik wurde abgesagt.
Die Sorge um Lindsey Vonn (41) reißt nicht ab. Wie die US-Nachrichtenagentur "Reuters" am Montag berichtet, musste sich der US-Skistar nach dem schweren Sturz bei der olympischen Abfahrt in Cortina d'Ampezzo angeblich einem zweiten chirurgischen Eingriff unterziehen. Beide Operationen fanden demnach im Ca' Foncello Krankenhaus im rund 125 Kilometer entfernten Treviso statt. Das habe eine Quelle bestätigt, heißt es.