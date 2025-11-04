Durch einen Sturz aus großer Höhe ist Prinz Williams Studienfreund Ben Duncan mit nur 45 Jahren verstorben. Gemeinsam mit dem Thronfolger und Prinzessin Kate besuchte er einst die Uni.

Trauer um Ben Duncan. Der Reality-Darsteller, bekannt aus der elften Staffel der britischen Ausgabe von "Big Brother" sowie ein Uni-Freund Prinz Williams (43), ist tot. Er starb im Alter von nur 45 Jahren am 30. Oktober in London an den Folgen eines Sturzes aus etwa 30 Metern Höhe. Duncan fiel vom Dach des Trafalgar St. James Hotels in London, wie "The Sun" berichtet.

Keine verdächtigen Umstände bei Todesfall Die Metropolitan Police wurde demnach gegen 23:00 Uhr alarmiert, nachdem Meldungen über einen Mann auf dem Dach des Luxushotels in Westminster eingegangen waren. Ein Polizeisprecher erklärte gegenüber "The Sun": "Der Mann stürzte tragischerweise aus großer Höhe. Trotz der Bemühungen von Sanitätern wurde er noch am Unfallort für tot erklärt." Die Ermittler stufen den Tod als unerwartet, aber nicht verdächtig ein.

Vom Studienfreund des Prinzen zum Reality-Star

Duncan studierte einst gemeinsam mit Prinz William und Prinzessin Kate (43) an der Universität St. Andrews in Schottland - dort, wo auch die Romanze zwischen William und der damaligen Kate Middleton ihren Anfang nahm. Damals gehörte er laut Berichten zum engeren Freundeskreis des Paares.

Er war demnach auch zugegen, als Kate während einer Modenschau am Ende des ersten Studienjahres die Aufmerksamkeit des Prinzen erregte. Später erinnerte er sich in einem Interview: "Ich war dabei. Es waren viele attraktive Mädchen anwesend. Sie trug ein sehr gewagtes, durchsichtiges Kleid. Er saß in der ersten Reihe und seine Augen wurden größer und größer." Dieser Moment, so Duncan, habe "die gesamte Geschichte der Monarchie" verändert.

Der Verstorbene selbst wagte im Jahr 2010 den Schritt ins Fernsehen, zog ins "Big Brother"-Haus ein. Dort fiel er mit der Aussage auf, er würde alles tun, um einen herkömmlichen Job zu vermeiden. Nach "Big Brother" blieb Duncan dem Reality-Fernsehen treu. Er trat demzufolge in Shows wie "Come Dine With Me" und "Celebrity Coach Trip" auf, außerdem in Australien in "Ladette to Lady".