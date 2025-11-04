Durch einen Sturz aus großer Höhe ist Prinz Williams Studienfreund Ben Duncan mit nur 45 Jahren verstorben. Gemeinsam mit dem Thronfolger und Prinzessin Kate besuchte er einst die Uni.
Trauer um Ben Duncan. Der Reality-Darsteller, bekannt aus der elften Staffel der britischen Ausgabe von "Big Brother" sowie ein Uni-Freund Prinz Williams (43), ist tot. Er starb im Alter von nur 45 Jahren am 30. Oktober in London an den Folgen eines Sturzes aus etwa 30 Metern Höhe. Duncan fiel vom Dach des Trafalgar St. James Hotels in London, wie "The Sun" berichtet.