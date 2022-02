1 Obacht im Wald: Die Stadt Stuttgart rät vom Aufenthalt ab. Foto: Simon Granville

Stuttgart - Am Donnerstag sind über die Landeshauptstadt Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von 50 bis 70 km/h hinweggefegt. Die Stadt rät nun von dem Aufenthalt in Wäldern, auf Friedhöfen oder Grünanlagen ab, weil auch nach einem Sturm Bäume umfallen und lose Äste brechen könnten. Das Garten-, Friedhofs- und Forstamt weist darauf hin, dass das Betreten auf eigene Gefahr erfolgt. Laut Deutschem Wetterdienst ist in den kommenden Tagen weiterhin mit stürmischen Verhältnissen zu rechnen, die zu Astbruch oder umstürzenden Bäumen führen könnten.

Warnung vor schweren Böen

Sturmtief „Ylenia“ hat sowohl Stuttgart als auch das Land Baden-Württemberg weitgehend von Schäden verschont. Allenfalls Marktbeschicker mussten ihre Waren wieder einpacken, wie zum Beispiel die Händler des französischen Marktes in Ludwigsburg. Für Freitagmittag kündigten die Meteorologen allerdings das nächste Orkantief an. Es heißt Zeynep und soll nicht nur Temperaturen von bis zu 16 Grad Celsius bringen, sondern erneut schwere Windböen.