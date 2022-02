8 Ein abgedecktes Dach liegt auf einer Straße in Stuttgart. „Zeynep“ hat Schäden im Stadtgebiet angerichtet. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie. Foto: dpa/Andreas Rosar

Entwurzelte Bäume, umgestürzte Bauzäune, blockierte Straßen: Sturmtief Zeynep hat erheblichen Schaden in Baden-Württemberg angerichtet. Auch die Landeshauptstadt Stuttgart blieb nicht verschont.















Link kopiert

Stuttgart - Das Sturmtief „Zeynep“ hat auch im Südwesten Feuerwehren und Polizei in Atem gehalten. Ein 68 Jahre alter Mann ist schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei berichtete, wurde der Mann in der Nacht zum Samstag im südlich von Pforzheim gelegenen Monbachtal (Landkreis Calw) nach ersten Erkenntnissen durch herabstürzende Baumteile getroffen. Er sei erst am Samstagmorgen gefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Stuttgarter Feuerwehr entfernte nach eigenen Angaben zahlreiche Bäume von Straßen und Schienen. Im Norden der Landeshauptstadt stürzten ein Blechdach mit einer Fläche von 60 Quadratmetern und zwei Kamine auf Autos. Die Stadt warnte, es könnten weiter Äste herabstürzen.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Sturmtief sorgt für etliche Schäden im Stuttgarter Stadtgebiet

Extreme Orkanböen im Südwesten

In Böblingen fiel ein Baum auf eine Stromleitung und löste damit eine kurzfristige Unterbrechung der Stromversorgung aus, wie die Polizei berichtete. Im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim gab es Einsätze, weil Bäume oder Baustellenabsperrungen umgestürzt waren. Im Karlsruher Norden wurde das Flachdach eines Mehrfamilienhauses vom Wind größtenteils weggerissen, wie die örtliche Branddirektion mitteilte.

„Zeynep“ brachte auch im Südwesten extreme Orkanböen. Wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach mitteilte, wurde auf dem Feldberg im Schwarzwald eine Böe gemessen, die 137,5 Kilometer pro Stunde erreichte.