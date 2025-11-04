Sturmtief „Joshua“ über Sulzbach: Seltener Tornado fegte im Oktober übers Murrtal

Ein seltener Herbst-Tornado hat in Sulzbach an der Murr eine kleine Schneise der Verwüstung gezogen. Der DWD bestätigt Windgeschwindigkeiten bis zu 180 Kilometern pro Stunde.
Entwurzelte Bäume und zerstörte Scheunen: Verantwortlich für erhebliche Wetterschäden in Sulzbach an der Murr (Rems-Murr-Kreis) am 23. Oktober war ein Tornado. Wie der Deutsche-Wetterdienst (DWD) jetzt bekannt gab, war der Tornado mit einer Geschwindigkeit von 180 Kilometern pro Stunde unterwegs. Adrian Leyser Sturm vom DWD sprach von einer rund 100 Meter breiten Schneise über das Murrtal quer hinweg. Im Ortsteil Siebersbach fiel unter anderem eine Scheune wie ein Kartenhaus in sich zusammen, Bäume wurde entwurzelt. Zuvor hatte die „Backnanger Kreiszeitung“ berichtet.