Sturmtief «Joshua»: Sturmtief über Deutschland – Bäume stürzen um

Sturmtief «Joshua» zieht über Deutschland. In Wilhelmshaven steigt die Nordsee über die Ufer und setzt die Promenade unter Wasser, andernorts legen Bäume den Verkehr lahm. Die Ereignisse der Nacht.
Offenbach - Wind, Regen und Kälte: Sturmtief "Joshua" hat Deutschland fest im Griff. Für die Nordseeküste sagen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometer pro Stunde voraus. Bereits in der Nacht schlugen die Wellen an den Küstenstädten - wie Wilhelmshaven - höher und setzten dort Teile der Promenade unter Wasser.