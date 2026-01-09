Schulen schließen, Züge fallen aus - und was passiert in der Bundesliga? Für Spielabsagen wie bei Pauli gegen Leipzig gibt es Regeln und Zuständigkeiten. Was für Clubs, Profis und Fans wichtig ist.
Berlin - Das Sturmtief Elli hält auch den Profifußball in Atem. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) ist wegen der extremen Wetterlage mit teils heftigen Schneefällen, Winden und Glatteis alarmiert. Die erste Spielabsage für das am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) geplante Duell in Hamburg zwischen dem FC St. Pauli gegen RB Leipzig könnte nicht die einzige bleiben. Auch die Spiele Werder Bremen gegen TSG 1899 Hoffenheim und Union Berlin gegen den FSV Mainz 05 sind angesichts der Wetterkapriolen gefährdet.