Serge Gnabry “Wer weiß, wo ich wäre, wenn ich in Stuttgart geblieben wäre“

Er stammt aus dem Nachwuchs des VfB Stuttgart und ist inzwischen ein Star bei Bayern München und in der Nationalmannschaft: Serge Gnabry. In einem Interview mit dem „Playboy“ verriet der gebürtige Stuttgarter, was ihn als Jungkicker stark machte.