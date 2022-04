Erste Sturmschäden in Stuttgart

5 Die Feuerwehr ist mit einer Drehleiter in Stuttgart-Süd im Einsatz. Der Sturm löste dort ein Kupferdach von einem Haus. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

In Stuttgart hat der Sturm bereits erste Schäden hinterlassen. Feuerwehr und Polizei vermelden mehrere Einsätze. Unter anderem kämpfen Einsatzkräfte gegen ein sich lösendes Kupferdach. Ein Überblick zur Lage.















Der Sturm, der aktuell über ganz Baden-Württemberg zieht, hat in Stuttgart bereits erste Schäden hinterlassen. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei kämpfen am Donnerstagmittag gleich an mehreren Stellen im Stadtgebiet gegen heruntergefallene Äste, umgekippte Bäume oder Ziegel, die drohen von Dächern zu fallen.

Zu einem größeren, noch andauernden Einsatz, kommt es in der Hohenzollernstraße in Stuttgart-Süd. Dort hat sich ein rund 200 Quadratmeter großes Kupferdach durch den starken Wind enorm verbogen. „Größere Teile des Daches haben sich gelöst“, erklärte Daniel Anand, der Pressesprecher der Feuerwehr Stuttgart. Eine spezielle Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr sei nachalarmiert worden. „Der Einsatz wird sicherlich noch andauern“, erklärte Anand am Mittag.

In Feuerbach fiel außerdem ein Straßenschild gegen ein Auto, wie die Polizei mitteilt. Insgesamt gebe es rund ein Dutzend laufende Einsätze (Stand 14 Uhr).