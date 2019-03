Hannover 96 gegen Bayer Leverkusen Szene des Jahres? Schnee verhindert 96-Tor

Irre Szene in Hannover: Bei dichtem Schneetreiben schießt 96-Stürmer Genki Haraguchi den Ball in Richtung Bayer-Tor. Doch Hannover hat Pech – der Ball will einfach nicht hinter die Linie.