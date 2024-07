2 Über die sozialen Medien wurde die Bevölkerung gewarnt, zu Hause zu bleiben. Foto: Guido Kirchner/dpa

Ein Unwetter hat in Telgte im Münsterland viele Schäden angerichtet. Der Deutsche Wetterdienst prüft, ob ein Tornado durch die Region gezogen ist.











Telgte - Nach dem schweren Unwetter in Telgte bei Münster prüft der Deutsche Wetterdienst (DWD), ob es sich um einen Tornado gehandelt hat. Das teilte der DWD auf Nachfrage am Morgen mit. Das Unwetter hatte am Freitag in einem Gewerbegebiet starke Schäden an Gebäuden angerichtet und große Baucontainer mitgerissen.