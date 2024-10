Sturm und Regen: Stürmisches Wetter in Deutschland erwartet

1 Regen und Sturm erwartet. (Archivbild) Foto: Patrick Pleul/dpa

In Teilen Deutschlands wird es ungemütlich. Ex-Hurrikan «Kirk» hat einiges im Gepäck











Link kopiert



Offenbach - Regen, Sturm und vereinzelte Orkanböen: In Teilen Deutschlands bringt Ex-Hurrikan "Kirk" ungemütliches Herbstwetter. Bereits in der kommenden Nacht zieht der Sturm über den Norden und den Westen Deutschlands und erfasst dabei vorübergehend auch den Süden und die Mitte des Landes, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. In der zweiten Nachthälfte gibt es demnach im Südwesten eine deutliche Windzunahme, die sich im Laufe des Tages auf den Süden und Osten ausweitet.