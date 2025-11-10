Sturm kommt auf: Josef Hader als Schuster im Faschismus-Drama

Im Zweiteiler "Sturm kommt auf" spielt Josef Hader einen Schuster, der zwischen 1918 und 1933 in den Strudel des aufkeimenden Faschismus gerät. Regisseur Matti Geschonneck inszeniert die Oskar-Maria-Graf-Verfilmung mit hochkarätigem Ensemble, darunter auch Sebastian Bezzel und Verena Altenberger.
Im zweiteiligen Historiendrama "Sturm kommt auf" erzählt Regisseur Matti Geschonneck (73) von Schuster Julius Kraus, gespielt von Josef Hader (63), der zwischen 1918 und Hitlers Machtergreifung 1933 versucht, sich aus allen politischen Konflikten herauszuhalten. Vergeblich.