100 Flüge in Heathrow gestrichen - Bruchlandung in Belfast

1 Am Flughafen Heathrow fielen 100 Flüge aus. Foto: dpa/Kin Cheung

Wegen eines Sturms in Großbritannien müssen in Heathrow 100 Flüge gestrichen werden. In Belfast kommt es zu einer Bruchlandung.











Ein Sturm hat kurz vor Weihnachten die Reisepläne vieler Menschen in Großbritannien durchkreuzt: Am Londoner Flughafen Heathrow mussten am Sonntag 100 von insgesamt etwa 650 Flügen gestrichen werden. Als Gründe nannte der Flughafen, einer der größten in Europa, „starken Wind und Luftraumbeschränkungen“.